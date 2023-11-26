Manisa Hemşehri Kültürleri Bulut'a emanet

Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği'nin yeni başkanı Aziz Bulut oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Tek liste ile gidilen genel kurula Manisa Kağızman ve Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Aziz Bulut Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneğinin yeni başkanı oldu.

Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği eski başkanı Ragıp Güneş görev esnasın kendisine destek veren dernek başkanlarına ve kadın kolları başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Ragıp Güneş " Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneğinin yeni yönetimine başarılar dilerim. Bende Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneğini bir adım ileriye taşımak için destek vereceğim ve çalışmalara devam edeceğim" dedi.

Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Bulut ise, derneği daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, derneğin kapısının herkese açık olacağını söyledi.

Aziz Bulut başkanlığındaki Manisa Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği'nin yeni yönetimine İrfan Doruk, Cevdet Cömert, Şentürk Hoşgül, Ömer Kayalar, Orhan Dalbudak ve Çelebi Arslan seçildi. Yeni dönemdei Cevdet Çiçek, Ragıp Güneş ve Osman Uzun ise Denetim Kurulu'nu oluşturdu.