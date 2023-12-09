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Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'nden motivasyon kahvaltısı

YAŞAM 09.12.2023, 13:59
Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi'nden motivasyon kahvaltısı

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi son sınıfta eğitim öğretime devam eden öğrenciler kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltı programında öğrenciler hedeflerini, okumak istedikleri üniversite ve bölümleri okul idaresi ile paylaştılar.MANİSA (İGFA) - Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Bozoğlu son sınıfta okuyan öğrenciler ile kahvaltı programı geleneksel hale geldiğini söyledi. Ömer Bozoğlu  “son sınıfta eğitim öğretimine  devam eden  öğrencilerimizin ÖSYM’de başarılarını arttırmak, akademik performanslarını yükseltmek,  gönüllerindeki üniversiteye girebilmeleri sağlamak  için  öğrencilerin motivasyonunu en üst seviyede tutmak istiyoruz. Öğrencilerimiz ile kahvaltı yaparak motivasyonlarını yükselmeye çalışıyoruz. Kahvaltı sonrasında öğrencinin hedefleri,  gitmek istediği üniversite ve bölüm  konuşuyoruz.  Burada amacımız  Öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamak” dedi.

Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi  Rehber Öğretmeni Murat Aydoğdu ise “İnsan psikososyal  bir varlıktır. Sadece ders çalışarak akademik yönünün geliştirmesi yanı sıra sosyal yönü de güçlendirilmelidir. Bizim geleneksel olarak yaptığımız bu motivasyon kahvaltılarında hem öğrenciler birbirlerini daha yakından tanımakta, hemde okul idaresinin bakış acısı ve beklentilerini görmektedir. Ayrıca geleceğe yönelik sorgulama içerisine girmektedirler.  Okulumuzun bu çalışması geçtiğimiz yıl öğrencilerden aldığımız bildirimlerden de olumlu olduğunu biliyoruz. Bu çalışma ile öğrenciler birbirlerinin hedeflerini görüyorlar ve ben neredeyim diye sorguluyorlar. Çalışmamızın öğrencilere katkısı olduğunu düşünüyoruz”  dedi.

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