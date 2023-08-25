Manisa Gördeslilerden Büyükşehir'e yol teşekkürü
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Boyalı, Tepeköy ve Yakaköy Mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde Boyalı-Tepeköy-Yakaköy güzergâhında bağlantıyı sağlayan 22 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Ziyaretlere Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz da eşlik etti. Pabuççuoğlu, ziyaretlerde mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, muhtarlara hediye takdiminde bulundu.
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