Manisa Gördesli çocuklar tiyatro ile eğlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Hacivat-Karagöz’ ve ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu Gördesli çocuklarla buluşturdu. Gördes Belediyesi Kültür Sarayı’nda sahnelenen oyuna Gördesli minikler büyük ilgi gösterdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sömestr turne programı, Gördes ilçesiyle devam etti.

Öğrencilere keyifli bir yarıyıl tatili yaşatmayı amaçlayan ve bu düşünceyle ‘Hacivat-Karagöz’ ve ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu sahneleyen Şehir Tiyatrosu oyuncuları, miniklere keyifli ve unutulmaz bir gün yaşattı.

Oyunu dikkatli ve meraklı gözlerle izleyen çocuklar, oyunculara alkışlarıyla teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun turne programının 2 Şubat Perşembe günü Gölmarmara ilçesiyle devam edeceği belirtildi.