Manisa Gördesli ailenin yüzü Büyükşehir'le güldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi’nde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Çakmak ailesine eşya desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde belediyecilik hizmetlerini ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor ve sıkıntılı günlerinde de sosyal belediyecilik yüzüyle yanlarında oluyor.

Bu kapsamda Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi’nde evleri yanan Çakmak ailesine eşya desteği sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hüseyin Yılmaz, Çakmak ailesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, buzdolabı, çekyat, televizyon, çamaşır makinası, fırın ve halıdan oluşan eşyaları teslim etti.

Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan Muammer Çakmak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mutluluk yaşadığını ve hüzünlerinin azaldığını ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekiplerine teşekkür etti.