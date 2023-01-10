Manisa Gölmarmaralı öğrenciler arı dünyasını keşfetti

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilköğretim düzeyindeki öğrencilere arıların dünyasını tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Gölmarmara Atatürk İlkokulu öğrencilerine arı dünyası farkındalık eğitimi verildiMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ‘Çalışkan Arılara Merhaba’ projesi kapsamında Gölmarmara ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.

Arıların, bitkilerin tozlaşmasına ve biyolojik çeşitliliğe katkısı üzerindeki önemini anlatmak üzere verilen eğitim programına, projenin hazırlayıcısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay da katıldı.

Arıcılık eğitmeni Hüseyin Balkaya, öğrencilere arıları yakından görebilecekleri gözlem kovanı ile arıların dünyasını anlatıldı. Eğitim sonunda her öğrenciye ‘Arkadaşım Arıcı’ adlı eğitici kitap, yapboz ve kuru üzüm armağan edildi. Programın ardından Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, Okul Müdürü Salih Bostancı’ya projeye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.