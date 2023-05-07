Manisa Gölmarmara'da taşkınlara karşı tedbir

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca mahallesinde kilometrelik dere temizlik çalışması yaparak, olası taşkınlara karşı önlemini aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı birçevre adına il genelindeki dere temizlik işlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca mahallesinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile olası taşkınlara karşı önlem alınırken, dere yataklarında bulunan ve kötü görüntü ile beraber, kötü koku oluşumuna da sebebiyet veren maddeler de temizlendi.

Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, “Mahallemizde bulunan deredeki temizlik çalışmaları sayesinde taşkın sorununa karşı güzel önlem alındı. Suyun akışını zorlaştıran maddeler de temizlendi. Yapılan hizmetten memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.