Manisa Gölmarmara'da kadınlara 'şiddetle mücadele' anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği mahalle toplantıları, Gölmarmara ilçesiyle noktalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete karşı mücadele noktasında yaklaşık bir haftadır gerçekleştirilen mahalle toplantıları, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi ile noktalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, Manisa Büyükşehir Belediyesinde görevli Psikolog Merve Ateş ve Manisa Barosu’ndan Avukat Fazilet Birlik, mahalle sakinleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile Atatürk Mahallesi Muhtarı Nalan Arı da yer aldı.

Kadına yönelik şiddete karşı çözüm önerileri ve olayın sosyal, psikolojik ve hukuki yönlerinin konuşulduğu toplantıda, Psikolog Merve Ateş, konunun psikolojik boyutları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki çalışmaları ve devletin attığı adımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Manisa Barosu avukatlarından Fazilet Birlik ise, kadınların hukuki hakları, şiddetin önlenmesi ve kadına yönelik şiddette başvurulacak yasal yollar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de, konunun sosyal boyutları hakkında bilgiler verdi.