Manisa Durasıllı AAT'ye yeni belge

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir şekilde işletilen Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından 5 yıl geçerliliği olan ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ni yeniden almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.