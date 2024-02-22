Manisa Dostlar Meclisinin konuğu Erdinç Karaköse

Manisa Dostlar Meclisi bu hafta Manisa turizmini konuştu. Eski Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse Manisa Turizmini Manisa için yapılması gerekenleri Manisa Dostlar Meclisi üyelerine anlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi her hafta farklı konu ve konukları gündeme alıyor. Bu hafta Manisa Turizmini konuşan Manisa Dostlar Meclisine katılım yoğun oldu. Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar Manisa’nın kalkınması İçin turizmin önemli olduğu söyledi. Cihan Canuyar “Manisa Dostlar Meclisi olarak Manisa’nın sorunlarını Meclis’imizde konuşuyoruz. Bu hafta konuğumuz Erdinç Karaköse oldu. Erdinç Karaköşe ile Manisa turizmini masaya yatırdık. Manisa’nın marka şehir olması ve Manisa’nın daha ileriye gitmesi için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bizlere tecrübe ve bilgisini paylaşan Eski Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse teşekkür ederim “ şeklinde konuştu.

Eski Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç Karaköse ise Manisa Dostlar Meclisi ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programda yaklaşık 2 saat sürdü ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.