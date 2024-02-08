Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu Demokrat Parti Belediye Başkan adayları 

Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Murat Yörük ve Demokrat Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Musa Çetinkaya Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu. Adaylar projelerini Manisa Dostlar Meclisi üyelerine aktardılar.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisi sözcüsü Cihan Canuyar Manisa'nın sorunlarını her platformda dile getirdiklerini söyledi. Cihan Canuyar" Manisa Dostlar Meclisi olarak Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Murat Yörük ve Demokrat Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Musa Çetinkaya ile ilçelerimize yapacakları projeleri konuştuk. Manisa’nın marka şehir olması ve Manisa’nın daha ileriye gitmesi için talep ve önerilerimizi Demokrat Parti Belediye Başkan adaylarımıza ilettik. Manisa'yı marka şehir yapmak için Manisa Dostlar Meclisi çalışmaya devam edecektir" dedi.

Demokrat Parti Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Murat Yörük ise Şehzadeler için ekibi ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi projelerin tamamını önümüzdeki haftalarda kamuoyuna açıklayacakları söyledi.

Demokrat Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Musa Çetinkaya ise " Ben Yunusemre'nin evladıyım. Yunusemre'nin sorunlarını biliyorum. Ben sokakların ve caddelerin belediye başkanı olacağım. Vatandaş beni belediyede değil sokakta ve caddede halkın içinde görecek. Yunusemre'yi Yunusemreliler ile beraber yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.