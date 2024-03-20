Manisa Dindarlı'nde Mahallesinde sondaj çalışmaları sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı ile daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için başladığı sondaj çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başlatılan sondaj çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sondaj çalışmaları tamamlandığında ve yeterli suya ulaşıldığında alınan numune teste gönderilecek ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak.