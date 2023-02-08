Manisa depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş ve birçok ilde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından seferber olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansını hızla afet bölgesine yolladı. İçerisinde sağlık personellerinin, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç malzemelerinin de bulunduğu nakil ambulansı, enkazdan çıkarılan vatandaşların hastanelere naklini gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinde afet bölgesine yardımlar devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi de tüm imkânlarıyla depremzedelerin yanında yer aldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay iline, hasta nakil ambulansını hızla afet bölgesine yolladı. Ekiplerin bölgede göreve başladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Tüm imkânlarımızla depremzedelerin yanındayız. İçerisinde sağlık personellerinin, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaç malzemelerinin de bulunduğu nakil ambulansımız Hatay ilimizde göreve başladı. Arama ve kurtarma ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışan ekibimiz, enkazdan çıkan depremzedeleri en yakın sağlık tesisine sevk ediyor” dedi.