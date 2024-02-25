Manisa Demirci'de sondajı tamamladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçe merkez mahallelerine ulaşan içme suyunun yüksek verimli olmasını sağlamak ve yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçe merkezindeki mahallelere ulaşan suyun verimini artırmak ve yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için başladığı sondaj çalışmalarını tamamladı.

Sondajdan alınan numune teste gönderildi ve olumlu sonuçlanması durumunda hat bağlantıları yapılarak merkez mahallelerin kullanımına sunulacak.