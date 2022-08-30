Manisa Demirci'de Kutsi ve Deniz Seki konseri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’nin kurtuluşu ve Zafer Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla Kutsi ve Deniz Seki konseri düzenledi. Bayram ve Zafer coşkusuna, konserin destek verdiği gecede Demircililer unutulmaz bir kutlama yaşadı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci’nin kurtuluşu ve Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri düzenlendi.

Demirci 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan konserde Kutsi ve Deniz Seki sahne aldı.

Kutsi ve Seki’nin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara Demircililer, evlerinin balkonlarından ve alandan eşlik etti. Konsere, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, şarkıcı Kutsi ve Deniz Seki’ye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün göndermiş olduğu hediyeleri ve Demirci’ye özgü hediyeleri takdim etti, Demirci’de konser verdikleri için teşekkürlerini ileti. Konser gecesinde sahne alan Kutsi ve Deniz Seki, seslendirdikleri şarkılar ile Demircililere unutulmaz bir gece yaşattı.