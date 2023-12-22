Manisa Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’na kilit parke desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda oluşturulacak olan turşu üretim tesisinin bağlantı yollarında kullanılmak üzere kilit parke taşı, bordür ve oluk desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisalıların ihtiyaçları doğrultusunda projeleri bir bir hayata geçirmeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumlarına da çeşitli alanlarda destekler veriyor.

Bu kapsamda Başkan Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda oluşturulacak olan turşu üretim tesisinin bağlantı yollarında kullanılmak üzere kilit parke taşı, bordür ve oluk desteğinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Şube Müdürleri çalışma yapılacak alanda incelemelerde bulundu.

Sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür eden Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cavit Makinist, “Demirci çiftçisinin kazanması hem de hükümlülerimize meslek kazandırmak ve üretime katkıda bulunmak maksadıyla turşu üretim tesisi planladık. Eksik kalan inşaatlarını tamamlayıp önümüzdeki sezon turşu üretimine başlayacağız. Bunun için atölyemizin çevresini, yol bağlantılarını kilit parke ile yapmayı planladık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşme gerçekleştirdik. Onlar da bizi kırmadılar. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Bize bu desteği sağladılar. Bu çalışmaları gerçekleştirildikten sonra önümüzdeki turşu sezonunda turşu kurulumunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’na verilecek destek noktasında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ise, “Demirci ilçemiz ceza infaz kurumunda yapılması planlanan atölyenin bağlantı yollarında kullanılmak üzere kilit parke taşı talebinde bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Salihli’de ürettiğimiz parke, oluk ve bordürleri buraya naklettik. Burada ortaklaşa bir döşeme çalışması gerçekleştirilecek” diye konuştu.

