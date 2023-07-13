Manisa Demirci 280 milyon TL'lik yatırımla modernleşiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci merkezde 165 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattını yenilemek için başladığı tarihi yatırımda şu ana kadar 70 kilometrenin üzerinde hattın döşeme işini tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci merkezin altyapısını tamamen yeniliyor. İlçe merkezinde 85 kilometre içme suyu, 80 kilometre de kanalizasyon hattının modernizasyonu sürüyor.

280 milyon TL’lik yatırımla devam eden çalışmalar için mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Demirci tarihinin bugüne kadar yapılan en önemli yatırımı mahalle muhtarlarını ve mahalle sakinleri de mutlu ederken, Dev altyapı dönüşümü kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı çalışmalarına da başlandı.