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Manisa'dan Soma ve Kırkağaç'a eğitim ziyareti

YAŞAM 19.10.2022, 17:10
Manisa'dan Soma ve Kırkağaç'a eğitim ziyareti

Büyükşehir eğitim birimlerinin etkin bir şekilde hizmet vermesi amacıyla il genelinde birimleri ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, ziyaretlerine Soma ve Kırkağaç ilçeleriyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde Büyükşehir Belediyesi eğitim hizmet birimlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Soma ve Kırkağaç ilçeleriyle ziyaretlerine devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, ilk olarak Kırkağaç MABEM birimini ziyaret etti. Birim idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Büyükşehir heyeti, yeni eğitim-öğretim dönemi çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

MABEM’deki toplantının ardından Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edildi.

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