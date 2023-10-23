Manisa'dan İsrail'e kınama

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Gazze'ye yapılan saldırıyı ile ilgili dernek binasında basın açıklaması yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da gaziler ve şehit aileleri yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail'i kınadı.

Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Adnan Kaya, "Gün birlik günü terörü lanetliyorum" dedi.

Başkan Adnan Kaya, terör devleti aktörlerinin acımasızlıklarının fütur tanımaz vahşetinin Filistin'e bu güne kadar yapılan saldırılara saban taşı ile mücadele eden Filistinli çocuğa silah gücü kullanan askerin, askerle vurulan yavrular acı bir gerçek olduğunu belirterek, "Dünya barışı liderlerin barış adına adımlar atması son derece önemlidir. Acımasız terör devleti start düğmesine basmış mesaj açıktır. Hesapları büyük ve Dünyaya mesaj verme meydan okumadır. AB ülkeleri insan yaşam hakkı evrensel beyannamesi gerçek iken vahşete sessiz kalanlar, vahşeti İsrail terörü, ABD terörü, desteği ile mesaj veren insan katleden terörizmi lanetliyorum. Çok dikkatli olmamız ülke insanımızın birliğinde sağduyu içinde, Yurtta sulh cihanda barış politikamız siyaset ve diplomatik çizgimiz ile birlik, dirlik, bütünlük tek vücut Türkiyem diyorum. Terörü lanetliyorum" diye konuştu.