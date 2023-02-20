Manisa'dan depremzedelere yakacak yardımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşanan deprem felaketinin ardından hem bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek vermiş hem de deprem sonrasında yapılan yardımların dağıtılmasında görev almıştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Manisa’ya gelen depremzedelerin kışı rahat geçirmeleri için yakacak desteği sağladı.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için ilk andan itibaren afet bölgesinde çalışma yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye ekiplerini sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermiş, yardımların dağıtımında görev almıştı.

Depremzedelere yapılan gıda, barınma, kıyafet ve ihtiyaçların giderilmesi konusundaki yardımların yanında bölgedeki ekipleriyle depremzedelerin yaralarını saran Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin bölgeden tahliyesine destek vermişti. Manisa’ya gelen depremzedeleri de tek başına bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin içinde bulundukları kış şartlarından etkilenmemesi için yakacak desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından budanan ağaçlardan elde edilen odunlar yine Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin araçlarıyla depremzedelere gönderildi.