Manisa'dan deprem bölgesine varil soba desteği

Manisa Küçük Sanayi Sitende faaliyet gösteren GK Korkmaz Mekanik deprem bölgesine varil sobaları üretiyor.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünden 10 il etkilenmişti. Deprem sonrası tüm yurtta yardım seferberliği başladı.

GK Korkmaz Mekanik firma sahibi Ramazan Korkmaz yaptığı açıklamada, firma olarak ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde, depremden zarar gören vatandaşlara varil sobaları ürettiklerini söyledi.

Emekçi ustalar tarafından sobaların imal edildiğini belirten Korkmaz, bu süreçte kendilerine destek olan, Atlas Ar-Ge Makine , HD Makine Döhler İzmir Gıda Sanayi, Neka Kalıp, Maxion İnci Grupları , Eczacıbaşı Temizlik Ürünleri, ABC Mobilya , Başoğlu Kablo , Yatsan A.ş, Yurteli Palet, MagmaweldOerlikon, Eser Toz Boya , Sahalar Metal , Trigo Metal, 777 Makine, Onur Metal, Çalışkan Nakliyat , Uğur Demir, Es Metal, Ayyıldız Metal, Yükseller Demir, Oğuzhan Havalandırma, Örnek Büfe, Halil Ateş şirketlerine ve değerli yöneticilerine ve yapılan sobaların deprem bölgesine sevkiyatında desteklerini esirgemeyen Manisa Şehzadeler Kaymakamlığı'na, inşaat mühendisleri odasına, Makine mühendisleri odasına, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nuri Özgün’e sonsuz teşekkürlerini sundu.

Korkmaz, ülkedeki zorlu zamanları hep birlikte atlatabilmek için GK Korkmaz Mekanik ve Atlas Ar-GE Mühendislik şirketleri olarak tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.