Manisa'da ZİÇEV'li öğrencilerin orta oyun keyfi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hacivat ve Karagöz adlı orta oyununu ZİÇEV’li öğrencilere sahneledi. Sahnelenen oyunu öğrenciler mutlulukla izledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini Manisalılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karagöz ve Hacivat adlı orta oyununu Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerine sahneledi.

Öğrencilerin mutlulukla ve ilgiyle izlediği oyunda, Karagöz ve Hacivat’ın diyalogları keyifli anlar yaşattı.

Eğitim gören öğrencilerin anneleri Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu kültür hizmetinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve çocuklarının Hacivat ve Karagöz’ü tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Oyunun sonunda ZİÇEV Manisa Şubesi Başkanı Hüseyin Okumuş ve öğrenci velileri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkürlerini iletti.