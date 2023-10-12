Manisa'da zeytinin başkenti Akhisar'a Büyükşehir'den destek

Üreticinin her daim yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytinin başkenti Akhisar’da bin 680 üreticiye 6 bin 720 zeytin toplama örtüsü desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Üzüm sepetinden fidan desteğine, gübreden damızlık koça kadar kırsal kalkınmanın her alanında üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, zeytin üreticini de yalnız bırakmıyor.

Daha önce zeytin üreticisine kasa desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de, zeytin toplama örtüsü desteğinde bulunuyor.

Bu kapsamda Akhisar’da 1680 üreticiye hasat sırasında ve sonrasında kullanacağı; kişi başı 4 adet olmak üzere 5x8 metre ölçülerindeki zeytin toplama örtüsü desteğinde bulunuldu. Düzenlenen törene; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı.

Üreticilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, üreticiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Başkan Ergün’ün talimatıyla üreticiye desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Öztozlu,” Toplam 1680 üreticiye, kişi başı 4 adet olmak üzere zeytin toplama örtüsü desteği sağlıyoruz. Sayın başkanımızın talimatıyla kırsal kalkınmaya en fazla bütçe ayıran belediyelerin başında yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 70 milyonluk bir bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Bu sene için başkan bey 122 milyonluk dev bütçe bir açıkladı. Yıl bitmeden bu bütçenin çok üstüne çıktık. Yeni gelen projelerle birlikte KDV dâhil 150 milyona yakın bir bütçeye yaklaştık. Toplam 38 kalemde üreticimize destek olduk. Bir önce ki programda Akhisarlı hemşerilerimle, zeytin kasası dağıtım töreninde bir araya gelmiştik. Ardından zeytin toplama örtüsü dağıtım töreninde bir araya geldik. Bunda sonraki programımızda sulama kooperatiflerine desteğimiz olacak. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun ”ifadelerinde bulundu.