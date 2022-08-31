Manisa'da yer gök kırmızı-beyaz

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ulusunun elde ettiği zaferin 100. yılında binlerce Manisalı sokakları Türk Bayrağı ve fenerlerle aydınlattı. Sultan Camii önünden başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyen Manisalılar, söyledikleri marşlarla da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.MANİSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da bir dizi programla kutlandı.

Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle yaşanan bayram coşkusu, akşam düzenlenen fener alayı ve Volkan Konak konseriyle doruk yaptı. Sultan Camii önünden başlayan fener alayına;

Şehzadeler Belediyesi Mehteri eşliğinde ellerindeki meşalelerle yürüyüşe geçen Manisalılar, kortej boyunca çalan marşlara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Yürüyüşte yer almayan ancak kaldırımlarda korteji izleyen Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların fotoğraf talebini de geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca korteji balkonlardan takip eden vatandaşlar da, yürüyüşe alkışlarla destek verdi.

Fener alayının sona erdiği Cumhuriyet Meydanı’nda coşku Volkan konseri ile devam etti.