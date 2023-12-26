Manisa'da yeni yıl öncesi iç ısıtan hediye

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, her yıl olduğu gibi bu yıl da 17 ilçe ve mahallelerinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere ayakkabı ve mont desteğini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde kentin ihtiyacına yönelik dev yatırımları bir bir hayata geçirirken bu süreçte geleceğimizin teminatı olan öğrencileri de unutmuyor.

Bu kapsamda Başkan Ergün, Salihli ilçesinde, Çamurhamamı İlkokulu, Başlıoğlu Keskinler Mahallesi İlkokulu ile Köseali İlkokulu öğrencilerini yeni yıl hediyeleri ile sevindirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Salihli’ye ulaştırılan bot ve montlar öğrencilere teslim edildi. Okul müdürleri ve öğrenciler, sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.