Manisa'da yeni sondaj devrede

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler mahallesinde faaliyete alınan yeni sondajın pompa ve elektrik bağlantısını yaparak vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlandı.MANİSA (İGFA) - İçme suyu ihtiyacının neredeyse tamamının yer altı sularından karşılandığı Manisa’da küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle sondaj kuyularındaki su seviyeleri kritik noktalara inmesine rağmen, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler mahallesine yeni sondaj kuyusu açıldı. Mahalleliye sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında yoğun bir gayret gösteren Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesine bağlı ekipler yeni kuyunun pompa ve elektrik bağlantılarını tamamlayarak faaliyete aldı.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda içme suyu konusunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Akhisar ilçemize bağlı Sünnetçiler mahallemizde yeni açılan sondaj kuyumuzun tüm bağlantılarını tamamlayarak faaliyete geçirdik” dedi.