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Manisa'da yeni imara açılan yerlere sağlıklı altyapı
YAŞAM 29.01.2024, 11:05
MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yeni imara açılan yerleşim yerinde 100 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin gün geçtikçe artan altyapı ihtiyacına yönelik çözüm üretmeye ve vatandaşlara sağlıklı altyapı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yeni imara açılan yerleşim yerinde 100 metrelik içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması başlattı. Çalışmalarla birlikte bölgede ikamet edecek vatandaşa gerekli içme suyu altyapısı temin edilecek.
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