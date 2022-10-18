Manisa'da 'Yasemin Şenel'in ilk sergisi açıldı

Manisa'da sanatçı Yasemin Şenel'in 'Portre Sanatı ve Desen Tasarımı' isimli ilk sergisi Fatih Sergi Salonu'nda açıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu, sanatçı Yasemin Şenel'in Portre Sanatı ve Desen Tasarımı' isimli ilk sergisine ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile Yasemin Şenel'in yakınları katıldı. Yaklaşık 50 eserin Manisalıların beğenisine sunulduğu sergide karakalem, sulu boya, pastel ve farklı tekniklerle çizilmiş resimler yer alıyor. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şenel, sergide yer alan eserleri hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi.

17 Ekim 2022 tarihinde açılışı gerçekleştirilen resim sergisi, 21 Ekim 2022 tarihine kadar resim severleri ağırlayacak.