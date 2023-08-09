Manisa'da yangında zarar gören mezarlığa inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Saruhanlı ilçesinde merkez mezarlığı ile orman yangınında zarar gören Sarısığırlı Mahallesi mezarlığında incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, şube müdürleriyle birlikte Saruhanlı merkez mezarlığında kontrol gerçekleştirdi.

Gasilhane hizmet binası ve mezarlıklardaki çalışmaları inceleyen Daire Başkanı İra, personele kolaylıklar diledi.

Mezarlık incelemesinin ardından ilçede yapılacak olan şehit mevlit programı için yer planlaması yapıldı. Ayrıca orman yangınında zarar gören Sarısığırlı Mahallesi mezarlığında yapılacak çalışmaların da planlaması yapıldı.

Öte yandan Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gözde Koç da, Akhisar ilçesine bağlı Dereköy, Çamköy, merkez Suyolu ve Hürriyet Mahallesi’ndeki mezarlıklarda inceleme ve kontrol gerçekleştirdi.

İl genelinde mezarlıkların temizliği ve düzeni için çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, gerekli planlama ve kontrollerin de sık sık yapıldığını söyledi.