Manisa'da yağmur suyu ızgaralarında temizlik sürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına önlem almak amacıyla Turgutlu ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde yağmur suyu ızgara temizlik çalışmaları yapıyor.

Ekipler tarafından yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve çöpler temizlenerek, taşkınlara karşı önlem alınıyor. MASKİ Genel Müdürlüğünün yağmur suyu ızgara temizlik çalışmaları il genelinde de devam ediyor.