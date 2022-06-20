Manisa'da 'Uzakdoğu Esintileri'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanatçılar Ümit Derinsu ve Metin Girgin’in ‘Uzakdoğu Esintileri’ adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa'da sanatçılar Ümit Derinsu ve Metin Girgin’in ‘Uzakdoğu Esintileri’ adlı fotoğraf sergisi, Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu’nda görücüye çıktı.

Serginin açılışını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve sanatçılar ile davetliler birlikte yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi ilgiyle inceleyen Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri, çalışmalar hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Serginin 24 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.