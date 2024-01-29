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Manisa'da üreticilere tarımsal destekler sürüyor

YAŞAM 29.01.2024, 17:53
Manisa'da üreticilere tarımsal destekler sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarımsal sulama kooperatiflerinin başkan ve üyeleriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mahalle muhtarları ve sulama kooperatiflerinin temsilcileriyle boru desteğini içeren protokolü imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, BESOT Konferans Salonu’nda mahalle muhtarları ile tarımsal sulama kooperatiflerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Düzenlenen törene, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Ergün Aksoy, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancılar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, sulama kooperatifleri başkanları, yönetimi ve üyeleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, böyle bir desteği hiçbir yerde görmediklerini belirterek, Başkan Ergün’e yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, törende yaptığı konuşmasında, üreticiye verilen destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başkan Ergün, sulama kooperatiflerimize 46 mahalle için toplamda 70 bin metre PVC sulama borusu desteğinin protokol imza ve teslim törenin hayırlı olmasını diledi.

Her yıl olduğu üzere 2023 yılında da tarımsal ve kırsal kalkınmaya verdikleri desteklerle üreticilerin yanında olduklarını kaydeden Başkan Ergün, "Üretken belediyecilik anlayışımızla 2022 yılında 70 milyon; 2023 yılında ise 150 milyon lira gibi bedeli tarım ve hayvancılığa yönelik projelerimize ayırdık. Bu kapsamda, 2023 yılındaki desteklerimize 1.000 ton gübre dağıtımıyla başladık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Yüzde 100 hibe ile 58 bin büyükbaş hayvan için dış parazit ilaç alımını yaptık ve bu ilaçları üreticilerimize eğitimlerini de vererek teslim ettik. Tarım Makineleri Parkı Projemizle çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ancak satın almaları durumunda ekonomik yük oluşturacak tarım makinelerinin 3. parti teslimini 69 makine ile gerçekleştirdik. Sadece tarım makinesi parkı için 7 milyon TL'lik desteğimizle çiftçilerimize tohum temizleme, çiftlik gübresi dağıtma, üzüm sıkma ve taş toplama makinesi gibi toplamda 144 adet makine ve ekipmanı teslim ettik” diye konuştu.

“TARIMSAL SULAMA KOOPERATİFLERİNE DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR”

Tarımsal sulama kooperatiflerine desteklerinin devam ettiğini belirten Başkan Ergün, “Tarımsal sulama kooperatiflerimize boru, sondaj ve bunun gibi birçok destek sağladık. Ayrıca su deposu ve havuz yapımı gerçekleştirdik. Bu yıl da sulama borusu alımı için 10 milyon lira bütçe ayırarak, bu desteklerimize devam ediyoruz. Bu bütçeyle 46 mahallemize 70 bin metre PVC sulama borusunu teslim edeceğiz. Desteklerimiz kapsamında 27 mahallemizde tarımsal sulama kooperatiflerine; 19 mahallemizde ise mahalle muhtarlıklarına 61 bin metre PVC boru verilecek. Kalan 9 bin metre sulama borusu da ilgili dairesince uygulanacak projeler de kullanılacak. Üretici örgütü ve belediye işbirliği ile 5.000 dekar alan yeni sulamaya açılırken, yıpranmış hatların yenilenmesi ile su kayıp ve kaçaklarının da giderilmesi sağlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Üreticilerimize desteklerimiz artarak devam edecek. Allah’ın izniyle Şubat ayının ilk haftasında Yüzde 50 hibe desteğimizle 8200 üreticimize toplam 1850 ton gübre dağıtımı yapacağız. Bunun için ayırdığımız bütçe tam tamına 24 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor. Hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Bunun yanında ‘Arıcılarımıza Kovan Desteği’ başvurularını da almaya başlamıştık. 2 bin kovan desteği yapacağımızı duyurmamızın ardından gelen yoğun talep üzerine bu desteğimizi 5 bin kovana çıkardık. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Ergün, tarım makine parkı projesi ile 10 milyon liralık destekleme yapılacağını kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşması sonrasında projede yer alan mahalle muhtarları, tarımsal sulama kooperatiflerin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri tek tek sahneye çıkarak, sulama borularının teslimi için protokole imza attı. Atılan imzalar sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından tören sona erdi.

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