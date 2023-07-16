Manisa'da üreticilere sepetlerin dağıtımı sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi kapsamında Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde 15 dekar ve altı üretim yapan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 500 sebze üreticisine 5000 adet sepeti yüzde 100 hibeli olarak dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ve orta ölçekli üreticileri desteklemek amacıyla il genelinde hayata geçirilen ‘Sebze Üreticilerine 100 Bin Sepet Desteği’ projesi doğrultusunda Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde sepet dağıtım programı düzenlendi.

Ahmetli’de düzenlenen sepet dağıtım programına Büyükşehir Belediyesi heyetinin yanı sıra Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Üstün ve üreticiler katıldı. 100 sebze üreticisine yüzde yüz hibeli olarak 1000 adet sepetin dağıtıldığı programda konuşan Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve projeyi hazırlayan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum. Her yıl zeytin zamanında, üzüm zamanında çeşitli desteklemeler oluyor. Tabi hükümetimize de teşekkür ediyorum. Büyükşehir yasası dolayısıyla kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fidan, gübre, yem ve sepet gibi yardımlarda bulunuluyor. Büyükşehir bütçesinden kırsala da pay ayrılıyor. İnşallah yerel yönetimler güçlendikçe bu desteklerin artacağına inanıyorum. Sepet dağıtımının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Alhan’ın konuşmasının ardından üreticiler, sepetlerini teslim aldı.

Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilen programın ardından Turgutlu ilçesinde de sepet dağıtımı yapıldı.