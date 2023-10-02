Manisa'da üreticiler kasalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği Projesi’ kapsamında Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 600 üreticiye 6 bin adet kasa desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurulduğu günden bugüne kadar Başkan Cengiz Ergün önderliğinde kırsala en çok bütçe ayıran Büyükşehir Belediyelerinden bir tanesi olduğunu belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, 2023 yılında 38 farklı kalemde yaklaşık 150 milyon liralık desteleme gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında 2023 yılı için yaklaşık 150 milyon liralık bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, meyve üreticilerine yönelik olarak hazırladığı ‘120 Bin Kasa Desteği’ projesi kapsamında dağıtımlarını sürdürüyor. Proje kapsamında Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerind 600 üreticiye 6 bin adet kasa desteğinde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi’nde gerçekleştirilen törene Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuççuoğlu, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Programda ilk olarak Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ konuştu. Altındağ, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu tür çiftçilerimize yapmış olduğu destekler bizler için çok anlamlı ve çok büyük bir hizmettir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm personeline çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise, “Bu tarz programları çokça gerçekleştirdik. Üreticimize bugüne kadar birçok projede destek veren, üreticimizin sahada karşılaştığı sorunlara karşılık olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e üreticilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Birçok projede İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak işbirliği yaptık. Bu kapsamda koç dağıtımından tutun, erken uyarı istasyonu alımına, birçok fidan ve tohum projesinden tutun, sahada üreticilerimize dokunan birçok projeyi birlikte gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyemiz her geçen yılda tarıma ayırdığı kaynağı artırmaya devam ediyor” dedi.