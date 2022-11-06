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Manisa'da uluslararası fuarda Büyükşehir projeleri ilgi gördü

YAŞAM 06.11.2022, 15:59
Manisa'da uluslararası fuarda Büyükşehir projeleri ilgi gördü

Türkiye’nin en önemli ve en büyük organizasyonlarından bir tanesi olan ve bu yıl 16’ncı kez kapılarını açan Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın son gününde, vatandaşlar fuara akın etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin standına da büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin kırsala yönelik projeleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir standını ziyaret eden üreticiler ve vatandaşlarla birebir ilgilenerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin standının da yer aldığı TeknoTarım’22 16. Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret ederek, standa gelen vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Ziyaretçilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten ve Büyükşehir Belediyesinin tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik hizmetlerini anlatan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yapılan destekler ve geliştirilen projelerle üreticinin yüzünü güldürdüklerini söyledi.

Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı gibi önemli bir organizasyonda yer alarak, Manisa Büyükşehir Belediyesinin daha fazla üreticiye ulaşmasını amaçladıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya önemli destekler verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bu desteklerimizi verirken, daha fazla çiftçimize ulaşmak için bu fuar oldukça önemli. Üreticilerimizin de standımıza gösterdiği yoğun ilgi, yaptığımız işlerin doğruluğunu gösterir nitelikte. O açıdan fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, standımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle de üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

16’ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda stant açarak, ilk gününden itibaren fuarın açılmasına sağladıkları destekle de kurumsal olarak fuarda yer aldıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, “Her yıl stant da açarak desteğimizi sürdürüyoruz. Fuarlar, tarım için önemli organizasyonlardır. Üreticiyle teknolojiyi buluşturan mekanlardır. Bize de Büyükşehir Belediyesi olarak hem yaptığımız çalışmalarımızı bölge halkımıza tanıtmak hem de çiftçimize sağladığımız desteklerin bilinirliğini arttırmak için imkan sağlıyor. Zaman zaman onları standımızda misafir ederek, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunmak fırsatı da veriyor. Bu anlamda verimli geçiyor. Özellikle hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi katılımı da oldukça yoğun. Bu sene firma katılımı da çok üst düzeyde. Geçmiş yıllara nazaran makine üreticileri, makine pazarlayıcı firmalardan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar oldukça verimli ve faydalı bir fuar geçiriyoruz diyebiliriz” dedi.

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