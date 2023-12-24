Manisa'da Türk Eğitim-Sen üyelerine indirim protokolü

Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendika üyelerin Tam Akademi Eğitim Kurumları ile yüzde 30 indirim protokolü imzalandı. İndirim Protokolüne Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler ve Tam Akademi Genel Müdürü Biray Öztürk imza attıMANİSA (İGFA) - Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendika üyelerinin, liste fiyatı üzerinden yüzde 30 indirim alacağı anlaşma imzalandı.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, “Tüm gider kalemlerindeki fahiş fiyat artışları, enflasyonu kontrol edilemez şekilde arttırmaktadır. Enflasyon farkının, 6 aylık zaman dilimleri halinde ödeniyor olması da fiyat artışları karşısında ücret zamlarını anlamsız kılmaktadır. Memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmiyoruz iddiasının anlamlı olabilmesinin yolu, enflasyon farkının aylık ödenmesidir. Türkiye Kamu-Sen’in Toplu Sözleşmede de gündeme getirdiği bu son derece makul ve gerçekçi teklifin hayata geçirilmesi konusunda Hükümet ivedi tedbirleri hayata geçirmelidir” çağrısını yineledi.