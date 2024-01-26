Manisa'da trafolar yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Dolaydamları mahallesinde içme suyu sondaj kuyularını besleyen orta gerilim hattı ve trafo altı panoyu yenilenerek sağlıklı hale getirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı Dolaydamları mahallesinde içme suyu sondaj kuyularını besleyenorta gerilim enerji nakil hatlarını yeniledi. Olası arızaların önüne geçmek için başlattığı bakım onarım çalışmaları kapsamında trafo altı pano sistemleri de modernize edildi.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintilerinin yaşanmasını önlemek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşamaması için içme suyu tesislerinin elektrik enerjisini sağlayan orta gerilim enerji nakil hatları ile trafolarını yeniliyoruz. Yürüttüğümüz yenileme çalışmaları sayesinde modern sistemleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz” dedi.