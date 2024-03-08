Manisa'da trafo tesisleri kontrol altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu tesislerine enerji sağlayan orta gerilim trafo tesislerindeki bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “İdare olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımıza kesintisiz, daha sağlıklı ve verimli içme suyu ulaşması için sahadayız” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gördes, Alaşehir ve Gölmarmara’da orta gerilim trafo tesislerinde herhangi bir arıza meydana gelmemesi amacıyla bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

TÜM EKİPLERİMİZ İLE SAHADAYIZ

İl genelindeki orta gerilim trafo tesislerinde hayata geçirilen bakım onarım ve yenileme işi kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç, “İçme suyu tesislerimize elektrik enerjisi sağlayan orta gerilim trafo tesislerimizde yürütülen yenileme ve izolasyon çalışmalarında trafo üzerindeki ekipmanların bakım onarımları ve test işlemleri teknik personelimiz tarafından yapılarak standartlara uygun hale getiriliyor. MASKİ olarak tüm ekiplerimiz ile vatandaşlarımıza kesintisiz, daha sağlıklı ve verimli içme suyu ulaşması için sahadayız” dedi.