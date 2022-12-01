Manisa'da trafik eğitim parkı konuklarını ağırlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 2022-2023 eğitim dönemi kapsamında Murat Germen ve Muradiye Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı.MANİSA (İGFA) - Çocukların trafikte uyulması gereken kuralları eğlenerek öğrendikleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim öğretim dönemi kapsamında Murat Germen ve Muradiye Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Çocukların Trafik Eğitim Parkı’nı gezdikleri, teorik ve pratik eğitim aldıkları programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İl Jandarma Trafik Müdürü Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Trafik birimleri katılım sağladı.



Eğitimlerde, minikler trafik kurallarını eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarırken, program sonunda miniklere itfaiye yapbozu, kuru üzüm, ehliyet ve başarı belgeleri takdim edildi.

Eğitim boyunca keyifli vakit geçiren öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hediyeleriyle mutlu oldular.