Manisa'da tezhip ve minyatür sergisi ilgi gördü

Manisa Büyükşehir Belediyesi aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Fatih Sergi Salonu’nda ‘Geleneğin Işığında’ isimli tezhip ve minyatür sergisi ve ‘Geleneğin İzi’ isimli minyatür sergisinin açılışı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu’nda sanatçı Gül Güney Zincir’e ait ‘Geleneğin Işığında’ adlı tezhip ve minyatür sergisi ile sanatçı Filiz Adıgüzel’e ait ‘Geleneğin İzi’ adlı minyatür sergisinin açılışı yapıldı.

30 eşsiz eserin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, eser sahipleri ile birlikte kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sanatçılar, katılımcılara eserleri hakkında bilgiler verdi.



9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gül Güney Zincir, “Tezhip ve minyatür çalışmaları yapıyoruz. Burada bulunan toplam 30 eserin yarısı tezhip yarısı minyatür ağırlıklı. Levha formatında yaptığımız eserler. 10’uncu kişisel sergimi Manisa’da açmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Adıgüzel, “Minyatür üzerine çalışmalar yapıyorum. Tezhip eğitiminin yanı sıra bu şekilde özgün eserler de hazırlıyorum. 10’uncu kişisel sergimi Manisa’da açtım” dedi.