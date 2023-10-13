Manisa'da teknik personele 'Temiz Hava Solunum' eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün ilçelerdeki Atıksu Arıtma Tesislerinde görev yapan teknik personellerine yönelik ‘Temiz Hava Solunu Eğitimi’ verildi.MANİSA (İGFA) - Çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için suyun arıtılması ve temizlenmesi işlemlerini yürüten Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli eğitimler vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçelerdeki atıksu arıtma tesislerinde görev yapan personellere temiz hava solunum setleri, gaz ölçüm cihazları, tam yüz ve yarım yüz maskelerinin nasıl kullanılacağı ve bakımlarının nasıl yapılması gerektiği konularında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Destek Hizmetleri Dairesi İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ortaklığıyla eğitim verildi.

“İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK BİRİNCİL AMACIMIZ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İdare olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda personelimizi bilinçlendirerek iş kazalarını önlemeyi hedefliyoruz. Arıtma tesislerinde çalışan personellerimiz aldıkları bu eğitimler sayesinde çevre koruma çalışmalarına daha etkin bir şekilde katkı sağlayabilecekler. Aynı zamanda, iş sağlığı ve güvenliği açısından daha bilinçli bir şekilde görevlerini yerine getirebilecekler” dedi.