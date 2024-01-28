Manisa'da tarım arazileri MASKİ korumasında
Ani ve aşırı yağış tehdidine karşı il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar mahallesinde tarım arazilerine yakın bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak son günlerde etkisini artıran sağanak yağış tehdidine karşı önlemlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda il genelinde dere temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar mahallesinde tarım arazilerine yakın bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Ekipler, derede biriken zararlı maddeleri topladı, derenin düzenli akışını sağladı. Çevre sakinleri çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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