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Manisa'da 'Su Tasarrufu Seferberliği' anlatıldı

YAŞAM 22.11.2023, 14:24
Manisa'da 'Su Tasarrufu Seferberliği' anlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, “Su Tasarrufu Eğitim Seferberliği” projesi kapsamında Gazi İlköğretim Okulunda öğrencilerle buluşarak, suyu bilinçli kullanmanın yöntemlerini anlattı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş’ın da yer aldığı ziyarette su kaynaklarının önemi ve korunmasına yönelik bilgiler minik öğrencilere sunum eşliğinde aktarıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gün geçtikçe tükenen su kaynaklarının korunması amacıyla hayata geçirdiği proje ile il genelinde çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca bilinçli su tüketimini teşvik hedefiyle yürütülen “Su Tasarrufu Eğitim Seferberliği” projesi Gazi ilköğretim okulundaki öğrencilerle buluştu. Düzenlenen programa MASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Şube Müdürlerinden Nedim Başer ve Yalçın Güney, Öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Renkli içeriklerle suyun tüm canlı yaşamı için önemini bir kez daha öğrenen çocuklar, sunum sonrasında dağıtılan hediyelerle de büyük sevinç yaşadılar.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, su tasarrufu noktasında önemli bir projeye hayat verdiklerini belirterek, 2023 yılı sonunda hedeflerinin 17 ilçede 10 bin öğrenciye ulaşmak olduğunun altını çizdi. Başkan Talip Akbaş, “Temiz su kaynaklarını korumak hepimizin en önemli görevidir. Bugün buraya sizlere suyun önemini anlatmaya geldik. ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye çok güzel bir atasözümüz var. Su kaynaklarının korunması için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızda bu konuda bir bilinç oluşturmak için çalışıyoruz. Su tasarrufu eğitimlerimiz ile özellikle ilkokul öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çok faydalı ve geleceğimiz için büyük öneme sahip bir projeye imza atıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile 17 ilçede eğitim gören ilkokul düzeyindeki öğrencilere ulaşarak “Su Tasarrufu Eğitim Seferberliği” projesi hakkında eğitimler vereceğiz. 2023 yılı sonunda da 17 ilçemizde 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Geleceğimiz artık siz değerli öğrencilerin ellerinde. Sizlere daha güzel bir şehir bırakmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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