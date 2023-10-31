Manisa'da su tasarrufu bilinci

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla düzenlenen programda su kaynaklarının korunmasına dikkat çekildi.MANİSA (İGFA) - 31 Ekim Dünya Tasarruf günü vesilesiyle Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda bir program düzenlendi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ın da katılım sağladığı ve konuşmacı olarak yer aldığı programda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Halis Uysal, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ilçe tarım müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri yer aldı.

Programda konuşma yapan Genel Müdür Aslay, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, kuraklık tehlikesinden bahsetti. Aslay, ayrıca kurum bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla su kaynaklarını korumak için hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Programın düzenlenmesi noktasında İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve emeği geçen herkese teşekkür eden Aslay, su tasarrufunda bireysel olarak alınacak tedbirleri de vurguladı. Su kaynaklarının sınırsız olmadığının altını çizen Aslay, su kaynaklarını korumanın gelecek nesillere bırakılacak en önemli miras olduğunu ifade etti. MASKİ Genel Müdürlüğü adına kurumun çalışmaları ve suyun korunması için alınması gereken önlemlerin yer aldığı sunumu da MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik yaptı.

Manisa Tarım İl Müdürü Metin Öztürk, su kaynaklarının korunmasında bireysel olarak uyulması gereken noktalar olduğunu, ancak hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, “Suyun yüzde 77’lik oranında büyük bir bölümünü tarım sektörü olarak biz kullanıyoruz. Bu noktada suyun israf edilmemesi adına kurumlarla işbirliğiyle uygun adımlar atıyoruz. Suyun verimli kullanılması için basınçlı sulama yöntemine geçilmesi gibi çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Halis Uysal, suyu korumak için su yasasının çıkması gerektiğini ve küresel ısınmanın Türkiye’yi kolay kolay terk etmeyeceğini vurguladı. Hayatta çözülemeyecek sorun olmadığını ifade eden Uysal, kuraklığın çözülemeyecek bir hal alması durumunda bunun geri dönüşünün olmayacağını söyledi.