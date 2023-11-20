Manisa'da su kayıp kaçakları en aza indiriliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su kaçak tespit cihazı ile gece gündüz kontrollerini tüm hızıyla sürdürüyor. Doğal kaynakların korunması ve su israfını önlemeye yönelik il genelinde yoğun mesai harcayan ekipler, yüzeye çıkmayan su patlaklarını bularak hızlı müdahale sağlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, “çağın en büyük sorunu” olarak nitelendirilen kuraklık tehlikesine karşı Manisa’nın içme suyunu güven altına almak amacıyla kayıp ve kaçakla mücadelesini gece gündüz sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor. Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor. Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu suyun korunması ve israfını önlemeye yönelik çalışmalarımız 7 gün 24 saat devam ediyor. Su kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi amacıyla teknolojik imkanları da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. İçme Suyu Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan su kaçak tespit cihazı ile düzenli olarak saha kontrolleri yapılıyor, yüzeye çıkmayan su kaçakları tespit ediliyor. Yapılan çalışma ile arıza yerinin tespit edilmesi, kazı çalışmasının en az şekilde yapılması da ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlıyor. Böylece arıza büyümeden vatandaşlarımızın mağduriyetini önlüyor ve en önemlisi de en değerli kaynağımız olan suyun israf edilmesinin önüne geçiyoruz. Suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.