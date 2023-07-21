Manisa'da su kayıp kaçak tespitine devam

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su kaçak tespit cihazı ile gece gündüz kontrollerini sürdürüyor. Doğal kaynakların korunması ve su israfını önlemeye yönelik il genelinde yoğun mesai harcayan ekipler, yüzeye çıkmayan su patlaklarını bularak hızlı müdahale sağlıyor.MANİSA (İGFA)- Manisa merkez ve ilçelerinde su tasarrufunu sağlamak ve israfını önlemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, teknik ekip ve donanımıyla gece gündüz denetimleri de sürdürüyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Merkez ve ilçelerde su kaçak tespit cihazı ile şebeke kaçaklarının kontrolü gerçekleştirilerek yüzeye çıkmayan arızanın bulunduğu bölge titizlikle tespit ediliyor.

Tespit edilen arıza noktasal olarak ekipler tarafından kazılarak ve onarımı yapılarak kısa bir süre içerisinde kaçak önlenmiş oluyor.

Çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük çaplı kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşamalarının önüne geçiliyor.