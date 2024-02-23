Manisa'da sondajlara enerji sağlayan trafolar güçlendiriliyor

İl genelinde vatandaşlara daha verimli ve kaliteli su ulaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akhisar ilçesi Çamönü mahallesinde yeni açılan sondajın enerjisini sağlayan trafo 50 kwA’dan 100 kwA’ya yükseltildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa il genelindeki vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda il genelindeki çeşitli güçlerdeki trafolarda bakım onarım ve yenileme çalışması yürüten İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesi Çamönü mahallesinde yeni açılan sondajın enerjisini sağlayan trafo 50 kwA’dan 100 kwA’ya yükseltildi. Güçlendirme çalışmalarında trafo üzerindeki ekipmanların bakım onarımları ve test işlemleri de yapılarak standartlara uygun hale getirildi.