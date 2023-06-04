Manisa'da sondaj çalışmaları tamamlandı

Manisa merkezinde içme suyu verimini artıracak sondaj çalışmaları tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde gerek ilçe merkezleri gerekse de kırsal mahallelerde içme suyu verimini artırmak için sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte Manisa merkeze ulaşan suyun verimini artırmak için açılan 8 adet sondaj sonrasında Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisine inceleme ziyaretinde bulundu.

Kuraklık riskine karşı Manisa merkeze su temin ettiği Ilıca Bölgesinde yaz mevsimi öncesinde sondaj kuyusu açma çalışmalarını başlatan MASKİ, bölgede 8 adet sondaj kuyusu açtı.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 8’inci ve son sondajı açtıkları Ilıca’daki yatırıma 7 milyon 200 bin TL bütçe ayırdıklarını söyledi. Sadece Ilıca’daki sondajlara daha verimli ve kesintisiz su ulaştırmak için 7 milyon 200 bin TL yatırım yaptıklarını belirten Aslay, "Kısa bir süre sonrasında bu sondajlarımızın bağlantılarını da yeni döşediğimiz çelik hattımıza bağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.