Manisa'da sokakta bir can daha yeni yuvasına kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Can Dostum Projesi’ kapsamında sokak hayvanlarının bakım ve eğitimlerinin ardından kurumlara sahiplendirilmesi başarıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi noktasında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Can Dostum Projesi’ kapsamında, sokaktaki bir can daha yeni yuvasına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpek eğitmeni olarak görev yapan Serhan Karabey Doğru tarafından temel itaat ve alan eğitimi verilen ‘Gediz’ isimli köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Kula İlaçlama Birimi’ne sahiplendirildi.

Projenin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, sokaktaki canların eğitilerek, kurumlara sahiplendirilmesinin her kesimden takdir topladığını söyledi.