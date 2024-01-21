Son Dakika

Manisa'da sokak sağlıklaştırma çalışmaları yerinde incelendi

YAŞAM 21.01.2024, 15:27
Manisa'da sokak sağlıklaştırma çalışmaları yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kuyumcular Çarşısı 3. Etap ikinci kısımda devam eden sokak sağlıklaştırma işlerini inceledi.Manisa (İGFA) - Manisa’nın tarihi ve kültürel mirasını koruyup, zenginleştirip, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kuyumcular Çarşısında gerçekleştirdiği sokak sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde hummalı bir şekilde devam eden çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi teknik ekipleri, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte inceledi. İncelemeler sırasında heyet, Kuyumcular Çarşısı esnafına hayırlı işler diledi ve düzenlemelerin son durumu hakkında bilgiler verdi. Çarşı esnafı da sokak sağlıklaştırma işleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. 

500’ÜN ÜZERİNDE DÜKKAN YENİLENMİŞ OLACAK

Kuyumcular Çarşısı’ndaki incelemelerin ardından projenin detayları hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Şehzadeler ilçesinde de Kuyumcular Çarşısında ilk üç etaptaki çalışmalarımızı tamamlamıştık. Burada Manisa Belediyesi döneminde başlayıp, devam eden çalışmaların son etabına geldik. Üçüncü etap ikinci kısımda toplamda 79 parselde çalışmalarımızı bitirdikten sonra, bugüne kadar 500’ün üzerinde parselde iyileştirme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Öncelikle, çatılardaki tadilatlarla başladık. Yalıtımlar, kiremitlerin tamamlanması, ardından sıva ve boya işleri, saçakların yapılması, kepenklerin takılması ve ardından da tek tip tabelaların yapılmasıyla imalatlara devam ediyoruz. Yaklaşık 3 ay içerisinde çalışmaları tamamlayarak, Şehzadeler ilçemizdeki çarşıda restorasyonu yapılmamış bir dükkan bırakmamayı hedefliyoruz. Şehzadeler ilçemizdeki esnaflar ve Manisa halkımız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AÇIKDİL, “KADİM TARİHİMİZ ORTAYA ÇIKARKEN, ÇARŞI CANLANIYOR”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de projeye ilişkin yaptığı bilgilendirmede, “Bu tür çarşılar, kadim tarihi olan şehirlerde mutlaka vardır. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı, ahi teşkilatının, esnafa verilen değerin yaşatıldığı çarşılar, bu tür çarşılardır ve önemlidir. Biz de 2009 yılında Cengiz Başkanımızın ilk döneminde, burada hem kadim tarihimizi ortaya çıkarmak hem de çarşıyı canlandırmak için çalışmalara başladık. 2009’dan bugüne kadar bu çalışmalar etap etap ilerledi. Her etabın proje onayı, kurul onayından geçmesi, zaman aldı. Ama artık son etaba gelindi, şimdi bitirilmek üzere. Cengiz Başkanımız bu işi çok önemsedi. Projeye ilk başladığımızda bedestenin olduğu yerin hemen önünde eski garaj vardı. Hatta daha önceden yıkılmış, yıkılmaya yüz tutan dükkanlar kalmıştı. Bir gün Başkanımızla oraya gittik. Oradaki esnafla konuştuk. O harabe görüntü oradan kalkınca, esnaflarımız da çok memnun oldu. Bedesten Meydanının düzenlemesini yaptık. Bedesten’in restorasyonu yapıldı ve alan bugünkü halini aldı. Bu tür çarşılar, açık AVM niteliğindedir. Dolayısıyla canlanması lazım. Esnaf yapısının yeme içme mekanlarının, halkın kullanacağı dükkanların, işyerlerinin olması lazım ki canlanabilsin. Bundan sonra o etaba geçildiğinde de inşallah Manisa o önemde bir değeri kazanmış olur. Burada yapılan çalışmalar ile ilgili olarak yine Manisa Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Çarşının Öyküsü Manisa kitabını hazırlayıp, Manisa’nın geçmişini unutturmamak adına önemli bir eseri bilgi hazinesine dahil etmiştik. Şimdi de kültür hazinesine kazandırmak adına Esnafın Öyküsü kitabı hazırlanıyor. Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 20 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Kocaelispor 19 36
3. Göztepe 18 35
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 18 32
7. Bandırmaspor 19 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Ümraniye 18 23
12. Erzurumspor 19 23
13. Adanaspor 19 21
14. Keçiörengücü 19 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Şanlıurfaspor 19 17
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 21 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 20 31
10. Getafe 20 27
11. Osasuna 20 23
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Mallorca 21 20
15. Villarreal 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6